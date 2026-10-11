Amorim: "Non possiamo permetterci di subire gol da calcio d'angolo"

Ruben Amorim ha commentato con amarezza la situazione in cui il Milan ha subito il gol contro il Sassuolo, da calcio d'angolo

Ruben Amorim, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare il pareggio 1-1 del Milan sul campo del Sassuolo. In un estratto qui riportato, l'allenatore portoghese ha commentato in generale la prestazione milanista e in generale la leggerezza commessa sul calcio d'angolo che ha portato al pareggio neroverde.

Le dichiarazioni di Amorim: "Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. Dobbiamo migliorare ancora tante cose ma abbiamo mostrato dei miglioramenti. Abbiamo controllato buona parte della gara, volevamo spingere sui nostri avversari, fare gol e avevamo più responsabilità in campo. Siamo stati bravi ad arginare e a controllare bene molte delle loro transizioni. Meritavamo il vantaggio, ma dopo il gol è chiaro che avremmo dovuto gestire meglio la partita, fare più possesso palla e frenare la reazione avversaria. Non possiamo permetterci di subire gol da calcio d'angolo. È evidente che non possiamo ritenerci soddisfatti quando buttiamo via due punti così".