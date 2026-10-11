Amorim: "Non possiamo permetterci di subire gol da calcio d'angolo"
Ruben Amorim, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare il pareggio 1-1 del Milan sul campo del Sassuolo. In un estratto qui riportato, l'allenatore portoghese ha commentato in generale la prestazione milanista e in generale la leggerezza commessa sul calcio d'angolo che ha portato al pareggio neroverde.
Le dichiarazioni di Amorim: "Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. Dobbiamo migliorare ancora tante cose ma abbiamo mostrato dei miglioramenti. Abbiamo controllato buona parte della gara, volevamo spingere sui nostri avversari, fare gol e avevamo più responsabilità in campo. Siamo stati bravi ad arginare e a controllare bene molte delle loro transizioni. Meritavamo il vantaggio, ma dopo il gol è chiaro che avremmo dovuto gestire meglio la partita, fare più possesso palla e frenare la reazione avversaria. Non possiamo permetterci di subire gol da calcio d'angolo. È evidente che non possiamo ritenerci soddisfatti quando buttiamo via due punti così".
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