L'ex arbitro Minelli su Sassuolo-Milan: "Il rosso a Laurentié andava sanzionato. Rigore su Ramos? Non ci sono gli estremi"

L'ex arbitro Minelli ha commentato gli episodi del weekend di Serie A che hanno visto coinvolto il Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà, l'ex arbitro Daniele Minelli ha commentato i più discussi episodi del weekend di Serie A, soffermandosi anche sul contestatissimo contatto tra Laurentié e Gila, che avrebbe potuto portare all'espulsione dell'attaccante del Sassuolo.

Dove iniziare nell'analisi?

"Non c'è stata uniformità su tre situazioni a Como, Sassuolo e Lecce. Si è mancato in due situazioni, dico in Sassuolo-Milan e Lecce-Bologna, dove mancano due rossi. A Como rosso giusto, anche se visto il punto d'impatto era il meno rosso degli altri. Però come è stato giusto dare il rosso a Malen, quello su Gila anche andava sanzionato. Solo la fortuna ha fatto sì che Gila non si faccia male. Anche a Lecce solo un giallo, non si è sfruttata l'occasione per trovare un'uniformità in questo tipo di situazioni. Malen? C'era tutto perchè si arrivasse a un intervento pericoloso, poi per fortuna l'impatto è totalmente basso, ma il rosso c'è. Le altre sono più gravi addirittura".

Sassuolo-Milan, c'è un possibile rigore per i rossoneri?

"La trattenuta di maglia su Ramos? C'è, il giocatore rischia, bisogna capire l'intensità, che è lasciata alla decisione di campo. Non siamo però difronte agli estremi di un rigore".