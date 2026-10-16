Bianchin: "Più che una partita, per il Milan è stato un sogno. Amorim ha ruotato moltissimo e la squadra ha risposto"
Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan per 0-4 a Salisburgo: "Più che una partita, per il Milan è stato un sogno. Amorim ha ruotato moltissimo, come previsto, e la squadra ha risposto. Occhio al ritmo delle occasioni. Il Milan avrebbe potuto segnare tre volte nel primo quarto d’ora – un tiro di Rabiot deviato da… Camarda, una prima chance per Cisse e una ripartenza gestita maluccio da Hutchinson - e ha sbloccato dopo 15 minuti. Al 17’ ha avuto una palla gol taglia XL con Hutchinson, che ha calciato col mancino trovando la deviazione di Boma sulla linea, e al 32’ era già avanti 2-0. Quasi troppo facile. Il finale di primo tempo è stato di gestione, dopo l’intervallo Cisse ha mandato tutti a casa e da allora è stato un po’ calcio da parchetto: tante occasioni, un quasi-gol di Hutchinson, un colpo di testa alto di Pulisic, il poker di Ramos, un tiro alto di Vertessen.
Nel mezzo, un rosso diretto a Filippo Terracciano, che un quarto d’ora dopo essere entrato ha fermato con un fallo una chiara occasione di Schmid. I compagni, questa mattina sul volo per Milano, lo prenderanno in giro con lo spirito delle giornate felici. Alphadjo Cisse, in anticipo di una settimana, gli offra da bere per consolarlo".
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