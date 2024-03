Bonan: "Discutere Leao significa andare fuori dal calcio. È uno che cambia il senso della partita"

vedi letture

Mai come quest'anno Rafa Leao ha dimostrato di aver trovato una maturità calcistica di alto livello. Il portoghese, seppur con uno score in campionato migliorabile, ha ampliato alla grande il ventaglio delle sue giocate, riuscendo ad emergere anche come regista offensivo. Ultimamente sembra che si stia intravedendo anche qualche miglioramento nelle conclusioni verso la porta, che se confermati renderebbero il numero 10 del Milan un atleta di livello altissimo.

Alessandro Bonan, in diretta su Sky Sport 24, ne parla così: “Discutere Leao significa andare fuori dal calcio, parlare di altro. Leao è un giocatore eccezionale. Certo se riuscisse a fare più spesso gol come questi (il gol contro la Svezia all’incrocio, ndr) sarebbe uno dei primi 3-4 giocatori al mondo. Ancora non riesce a farlo e quindi lo teniamo un po’ sotto. Ma come capacità è un giocatore che da solo tiene in allerta tutti gli avversari. Cambia proprio il senso della partita. Con una giocata, anche individuale, cambia il peso del match. Quando parlo di grandi calciatori parlo di giocatori che riescono a fare cose del genere. Che non si affidano la giocata semplice, ma che cercano la raffinatezza, la giocata che gli altri non riescono a fare”.