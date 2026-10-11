Il Cagliari non smette di stupire: fermata la Juventus sull'1-1
Prosegue il momento d'oro del Cagliari in questo avvio di stagione. In Sardegna, nel posticipo domenicale, la formazione di Fabio Pisacane ferma la Juventus sull'1-1, acarezzando anche per diverso tempo lo scalpo completo e la vittoria. I sardi, infatti, al 20° minuto del primo tempo si sono portati in vantaggio grazie al gol del solito Daniel Maldini, ispiratissimo in questo inizio campionato. I bianconeri rimettono parzialmente le cose a posto all'ora di gioco con il gol di Kolo Muani. Ennesima prestazione importante per il Cagliari che si conferma nelle prime posizioni della classifica.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO:
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina 2-1
ore 18, Inter-Parma 3-0
ore 20.45, Napoli-Frosinone 3-0
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma 0-0
ore 15, Lazio-Monza 3-1
ore 15, Lecce-Bologna 1-3
ore 18, Sassuolo-Milan 1-1
ore 20.45, Cagliari-Juventus 1-1
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese
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