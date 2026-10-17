Calciomercato, quanto sono costati gli acquisti nel 2025/26? I dati ufficiali dal bilancio 2026

Calciomercato, quanto sono costati gli acquisti nel 2025/26? I dati ufficiali dal bilancio 2026MilanNews.it
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Oggi alle 15:35News
di Andrea La Manna
I dati ufficiali relativi al mercato in entrata emersi dal bilancio consolidato del Milan 30 giugno 2926

La campagna trasferimenti 2025/26 ha comportato investimenti per 241,7 milioni di euro. Tra le operazioni più rilevanti figurano gli acquisti a titolo definitivo di Gonçalo Ramos, per 73,1 milioni, Christopher Nkunku, per 37,9 milioni, Ardon Jashari, per 35,7 milioni, Samuele Ricci, per 24,8 milioni, Koni De Winter, per 21,4 milioni, e Pervis Estupiñán, per 18,3 milioni.

MILAN, LE CIFRE UFFICIALI DEGLI ACQUISTI

Ramos 73,1 mln
Nkunku 37,9 mln
Jashari 35,7 mln
Ricci 24,8 mln
De Winter 21,4 mln
Estupiñán 18,3 mln
Athekame 10,9 mln
Cisse 8,4 mln
Odogu 8 mln
Rabiot 7,4 mln
Modric 1,8 mln