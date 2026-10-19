Di Canio: "Rabiot ha tirato le orecchie ai subentrati. Leao avrà fatto di peggio, ma ora, col gruppo sano, certe corde si possono toccare"

Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso su SkySport commentando le parole di Adrien Rabiot al termine di Milan-Atalanta.

Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso su SkySport commentando le parole di Adrien Rabiot al termine di Milan-Atalanta: "Ha fatto una tirata d'orecchie ad Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek... Li vuole svegliare! Avrà fatto peggio, per tanto tempo, uno come Leao quando entrava e non gli dicevano mai niente perché era importante per la società... avrà fatto peggio di questo! Quante volte è entrato e gli avranno detto: 'Ti prendo a schiaffi'? Però sai dove andare a parare. Siccome il gruppo adesso è sano, si possono toccare certe corde. Hutchinson - perché l'abbiamo capito tutti, ve l'ho presentato io che è un bel talento - è un po' giocherellone. Jashari non lo conosco bene caratterialmente, onestamente.... Loftus-Cheek è un sornione, un dormiglione! Rabiot ha detto: «Ragazzi, se vogliamo dare una svolta...»

LA RABBIA DI RABIOT PER IL CALO DEL MILAN DOPO IL 3-0

Dopo la fine della partita, Rabiot se l'è presa anche con i suoi compagni di squadra perchè non è possibile andare avanti di tre gol e poi spegnere così la luce, rischiando anche di subire nel finale il gol del 3-3: "Abbiamo fatto benissimo all’inizio, stranamente nell’ultima mezzora abbiamo perso il filo della partita ed è un problema - le sue parole a Sky -. Con un secondo tempo del genere il primo, che ripeto è stato fatto molto bene, non vale niente, fortunatamente abbiamo vinto ma non so se lo meritiamo così tanto. Per questo sono un po’ arrabbiato, abbiamo vinto ed avevamo bisogno dei tre punti, ma non possiamo crollare così. Non va bene, dobbiam otrovare l’equilibrio: non è una questione fisica ma di testa, abbiamo abbassato l’attenzione. Dobbiamo migliorare sulla mentalità. Anche chi entra deve dare di più".