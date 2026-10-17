Capuano: "Per Amorim gioca chi dimostra di meritarlo, senza posti fissi garantiti e senza guardare il nome sulla maglia"

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su Panorama commentando le vittorie del Milan e della Juventus in Europa League.

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su Panorama commentando le vittorie del Milan e della Juventus in Europa League: "Non cambia nulla dello stato di depressione che ci accompagna dopo aver visto le altre uscire con le ossa rotte, ma almeno qualche motivo di soddisfazione c'è. Quello principale ha un nome e cognome: Alphadjo Cisse. Il talentino milanista ha illuminato la notte di Salisburgo realizzando una tripletta storica perché l'impresa non era mai riuscita a nessun italiano a 19 anni e 358 giorni. Tre gol in Europa dopo i centri che lo hanno rivelato a Torino (granata e Juventus) e la conferma con la Under 21 dove ha sperimentato quel ruolo di centravanti che a Salisburgo lo ha letteralmente fatto esplodere.Cisse è il volto bello del calcio azzurro in questo autunno deprimente e l'applauso va allargato a Ruben Amorim che ha avuto il coraggio di lanciarlo. Ricordate l'estate rossonera? Il tecnico portoghese ha portato a Milanello il metodo meritocratico per cui gioca chi dimostra di meritarlo, senza posti fissi garantiti e senza guardare il nome sulla maglia. Cisse ha accelerato il processo di dismissione di Leao e allungato quello di reinserimento di Pulisic tra i titolari.

Mancini ha già il suo nome sul taccuino e nella prima sosta della sua nuova avventura da ct a Coverciano non la inserito nell'elenco dei convocati solo per rispetto dell'Under 21 che si giocava partite determinanti nella corsa all'Europeo e alle Olimpiadi; ora il debito di riconoscenza è saldato e Alphadio sarà chiamato tra i grandi anche per evitare problemi di passaporto e respingere l'assalto guineiano, già declinato nei mesi scorsi. Prima si fa, però, meglio è".