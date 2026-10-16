Caressa e la mancata convocazione di Cisse in Nazionale: "Credo che Mancini..."

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso a SkySport ipotizzando la futura convocazione di Cisse in Nazionale maggiore.

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso a SkySport ipotizzando la futura convocazione di Cisse in Nazionale maggiore: "Io credo che alcuni giocatori non siano stati convocati da Mancini perché li ha lasciati all'Under 21, e magari qualcosa ci sarà ancora se ci saranno in contemporanea le partite decisive dell'Under 21. Però io sono sicuro che ci sono dei giocatori che Mancini considera già pronti per la Nazionale. D'altronde l'ha sempre fatto: pensa che Cisse gioca e segna. Mancini ha convocato dei giocatori che non avevano neanche esordito, e quindi per forza di cose li vede questi giocatori qui".

LE PAROLE DI BALDINI ALL'ANSA

"In Italia i giocatori ci sono, i talenti non sono spariti. Non ci sono invece i dirigenti all'altezza, che investano sui giovani. Investire su di loro significa farli giocare, non mandarli in prestito o in altri campionati". Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21 che ha appena conquistato la qualificazione all'Europeo dell'anno prossimo, ha parlato a Sky Sport. "Ci sono almeno 11/12 giocatori già pronti per la Nazionale maggiore - ha aggiunto -. Non bisogna giudicarli solo per il loro sviluppo fisico, conta la tecnica messa al servizio della squadra e la comprensione delle giocate che servono nei momenti di una partita". Nonostante consideri tanti giovani già pronti per il salto di qualità, Baldini è stato felice di averli ancora con sé per le ultime due partite del girone di qualificazione: "Con Mancini c'è collaborazione sulle rose, mi ha lasciato molti giocatori importanti".