Clamoroso Leao, entra al 61’ e viene sostituito al 77’: continua la crisi del portoghese

Leao è stato sostituito dopo soli 16 minuti dal suo ingresso in campo nella partita di questa sera.

L'ex rossonero Rafa Leao, nuovo attaccante del Galatasaray, non è ancora riuscito ad incidere con la maglia giallorossa ne sotto l'aspetto dei gol e degli assist ne sotto l'aspetto delle prestazioni. Questa sera il Gala ha giocato in trasferta contro il Genclerbirligi vincendo per 1-0 grazie ad un autogol dei padroni di casa al 88'. Ma la notizia non è tanto la vittoria tanto quello successo a Leao.

Dopo aver giocato titolare contro il Barcellona in Champions League, oggi l'ex Milan è partito dalla panchina per fare spazio a Yilmaz. Al minuto 61 l'allenatore Buruk decide di farlo entrare per provare a scardinare la difesa avversaria e fin qui niente di strano. Dopo soli 16 minuti di orologio però, il tecnico effettua un altro cambio e sulla lavagnetta luminosa si accende il numero 27 (di Leao) rosso. Nessun errore e nessuna svista, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo Leao è stato sostituito, cosa che ha chiaramente scatenato una reazione negativa del portoghese.