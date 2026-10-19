Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari manca il sorpasso, Milan quarto

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Oggi alle 20:50News
di Antonello Gioia
Il Cagliari perde male a Monza 4-0: in questo modo il Milan è quarto in classifica dopo sette giornate del campionato di Serie A

Si ferma la corsa esaltante del Cagliari: la squadra di mister Fabio Pisacane sbatte contro il muro del Monza che in Brianza vince 4-0 e guadagna la sua seconda vittoria in questo campionato. La formazione allenata da Ivan Juric sale così a quota 7 punti in classifica, mentre il Cagliari rimane a 13 permettendo al Milan di chiudere al quarto posto dopo sette giornate di campionato.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 19
Lazio 19
Roma 17
Milan 15
Como 14
Frosinone 13
Cagliari 13
Juventus 11
Napoli 10
Atalanta 9
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7
Torino 7*
Bologna 5
Parma 4*
Udinese 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Venezia 3

*una partita in meno