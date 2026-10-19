La classifica di Serie A dopo la domenica: Milan a +4 sulla Juve e a -4 dalla vetta

Non sbagliano Como, Milan e Lazio: tutte e tre le squadre tengono il passo di Inter e Roma che hanno vinto nella giornata di sabato. I biancocelesti si riportano in vetta a pari merito con i nerazzurri. Il Milan sale a 15: il distacco dalla vetta è di 4 punti, dalla Roma terza di 2. Oggi in campo il Cagliari a Monza: i sardi possono inserirsi tra giallorossi e rossoneri in quarta posizione. La Juve rimane a 11, attardata come il Napoli un punto sotto.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 19

Lazio 19

Roma 17

Milan 15

Como 14

Frosinone 13

Cagliari 13*

Juventus 11

Napoli 10

Atalanta 9

Lecce 9

Sassuolo 8

Torino 7*

Bologna 5

Monza 4*

Parma 4*

Udinese 4

Genoa 4

Fiorentina 4

Venezia 3

*una partita in meno