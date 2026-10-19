La classifica di Serie A dopo la domenica: Milan a +4 sulla Juve e a -4 dalla vetta
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Non sbagliano Como, Milan e Lazio: tutte e tre le squadre tengono il passo di Inter e Roma che hanno vinto nella giornata di sabato. I biancocelesti si riportano in vetta a pari merito con i nerazzurri. Il Milan sale a 15: il distacco dalla vetta è di 4 punti, dalla Roma terza di 2. Oggi in campo il Cagliari a Monza: i sardi possono inserirsi tra giallorossi e rossoneri in quarta posizione. La Juve rimane a 11, attardata come il Napoli un punto sotto.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 19
Lazio 19
Roma 17
Milan 15
Como 14
Frosinone 13
Cagliari 13*
Juventus 11
Napoli 10
Atalanta 9
Lecce 9
Sassuolo 8
Torino 7*
Bologna 5
Monza 4*
Parma 4*
Udinese 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Venezia 3
*una partita in meno
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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