Il commento del club a Milan-Atalanta: "Questa vittoria col brivido rimane bella, piena e pesante, in un periodo di stagione complicato e delicato"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Atalanta, match vinto per 3-2 dai rossoneri.

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Atalanta (3-2):

"Un Milan ispirato e brillante, nonostante una seconda parte di ripresa in calando, ha la meglio rispetto all'Atalanta e si rilancia in campionato dopo il pareggio a Reggio Emilia, bissando il recente e largo successo a Salisburgo in Europa League. 3-2 a San Siro: gol di Ramos su rigore al 24', Rabiot al 43' e Gila al 57'; di Gaetano al 66' e Krstović all'81' i sigilli bergamaschi. Una gara dominata fino al 3-0, indirizzata nel primo tempo con una prova di spessore: approccio veemente, prestazione decisa, giocate e gol. I rossoneri, per una buona ora, hanno palleggiato bene in ampiezza proponendo un bel calcio, mettendoci corsa e grinta nel recupero palla.

Seppur il finale sia stato di sofferenza, con l'avversario che non ha mollato "rischiando" il pareggio, questa vittoria col brivido rimane bella, piena e pesante, in un periodo di stagione complicato e delicato. Le cose da non migliorare non mancano, ma è una serata di gioia. La 7ª giornata in corso fa salire il Diavolo a quota 15 punti, risalendo la classifica e guadagnando provvisoriamente la quarta posizione (a -4 dalla vetta). Adesso il calendario riproporrà l'impegno europeo prima del prossimo match di Serie A: giovedì 22 ottobre alle 21.00 si volerà in Inghilterra, invece domenica 25 alle 20.45 sarà in programma l'esame esterno a Udine".