Conceiçao: "Quando c'ero io, Cardinale mai a Milanello. Amorim? Gli auguro di fare bene"

Il commento amaro di Sergio Conceiçao, ex allenatore del Milan, sulla sua esperienza in rossonero e il suo rapporto con Gerry Cardinale

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha pubblicato un'intervista a Sergio Conceiçao, allenatore che ha guidato il Milan per metà stagione 2024/2025, riuscendo anche a vincere la Supercoppa Italiana, ultimo trofeo alzato al cielo dal club rossonero. Dopo un inizio sfolgorante, sono arrivati i problemi e il Diavolo è rimasto fuori dalla coppe europee, pur arrivando in finale di Coppa Italia poi persa. Il tecnico portoghese, tra i temi dell'intervista, è tornato anche sull'esperienza in rossonero.

CONCEICAO: CARDINALE NON VENNE MAI A MILANELLO

Il commento di Sergio Conceiçao, ex allenatore del Milan, su Gerry Cardinale e su Ruben Amorim: "Quando c'ero io. Cardinale non venne mai a Milanello. Pensi che mi mandò un messaggio per complimentarsi dopo la Supercoppa, ma io non risposi perché non avevo nemmeno il suo numero e lo lessi solo tempo dopo. Amorim, invece, lo conosco bene: abbiamo vissuto sfide accese in Portogallo, io da allenatore del Porto e lui dello Sporting, Gli auguro di fare bene a Milano"