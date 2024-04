CorSera - Milan, Pioli in bilico: resterà fino a fine stagione, ma il suo indice di gradimento è in caduta libera

C'è grande delusione in casa rossonera dopo l'eliminazione di ieri dall'Europa League, obiettivo dichiarato del Milan. A passare il turno è stata la Roma che ha conquistato il posto in semifinale con merito. Dopo questo ennesimo flop, la panchina di Stefano Pioli torna a traballare. Come scrive stamattina il Corriere della Sera, il tecnico è in bilico: resterà a fine stagione ma il suo indice di gradimento è in caduta libera.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match, Pioli ha risposto così ad una domanda sul suo futuro: "Cosa cambia nel mio futuro? Portate pazienza fino alla fine del campionato, poi tireremo le somme io e la società e affronteremo il discorso".