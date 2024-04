Giorni di fuoco. Si sta decidendo il futuro del Milan. Idea Van Bommel?

vedi letture

“Io la sciarpa non la tolgo!” Ho cominciato così il mio commento al derby. Al fischio finale dell’arbitro Colombo, nemmeno un istante dopo, ho subito archiviato la sesta sconfitta consecutiva contro l’Inter e ho cominciato a pensare al futuro, al prossimo allenatore, alle strategie del Club, agli investimenti che la proprietà ha fissato per la prossima campagna di rafforzamento. Sono sintonizzato solo su questo pensiero, perché i successi del Milan sono legati solo alla scelta del prossimo allenatore. Non si può sbagliare. Dalle sue idee, dalle sue metodologie, dalle sue conoscenze, dalla sua esperienza dipenderanno anche le decisioni dei dirigenti di “Casa Milan“ sui giocatori più funzionali al progetto. Quindi le prossime ore, i prossimi giorni devono essere quelli della scelta.

E’ un inutile spreco di energia mentale ipotizzare quale tecnico siederà sulla panchina milanista. Dalle prime indiscrezioni, sono probabilmente da togliere tutti gli allenatori italiani. Sì, anche quel Conte, che riscuoterebbe l’unanimità della tifoseria rossonera, ma non pare la figura più adatta alla filosofia del quarto piano di “Casa Milan“. Sì, anche Thiago Motta, che tutti danno favorito per il dopo-Allegri, anche se non darei così scontata la partenza del livornese. Unai Emery rimane a Birmingham, Amorim è candidato a sostituire Klopp, Lopetegui non convince, Fonseca sembra ormai destinato a Marsiglia. Questi i nomi che giravano negli ultimi giorni. E allora? Io mi auguro che non venga scelto Sergio Conceicao, perché non mi piace come gioca il Porto.

Spero in un giovane dalle buone prospettive, adatto a gestire una squadra giovane, che comunque mi auguro venga rinforzata con almeno due giocatori di esperienza soprattutto a centrocampo. Attenzione, a questo proposito, al possibile acquisto di Youssuf Fofana del Monaco, un simili Kessiè. Sembra che piaccia ai plenipotenziari del mercato rossonero, quel Mark Van Bommel, che ha lasciato il Milan con le lacrime agli occhi. Profeticamente aveva ipotizzato un suo ritorno a Milano da allenatore. Chissà che accada già fra tre mesi. Già buono il suo palmares: vittoria con l’Antwerpen di campionato, coppa e supercoppa belga. Una figura da seguire, in attesa di altre possibili candidature. Non ho parlato di derby, perché già appartiene alle statistiche. Come gli altri cinque persi. Anche perché chi guarda al passato, non ha futuro.