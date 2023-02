CorSport: "Il Diavolo rimette Ibra nel suo motore: in campo nel finale col Torino?"

MilanNews.it

"Il Diavolo rimette Ibra nel suo motore: in campo nel finale col Torino?" scrive il Corriere dello Sport. Segnali positivi da Zlatan Ibrahimovic che viaggia spedito verso la convocazione contro il Torino. Il Milan ha bisogno di lui e Pioli, vista l'indisponibilità dello svedese in Champions (non è stato inserito in lista) potrebbe anche pensare a uno scampolo di partita per Ibra, visti anche i diffidati Leao, Rebic e Giroud: "un mini-impiego di Ibrahimovic contro il Torino può essere l’inizio di un progressivo ritorno a pieno regime" scrive il quotidiano.