Crolla il Cagliari di Pisacane: poker del Monza con un super Varela

Crolla il Cagliari di Pisacane: poker del Monza con un super VarelaMilanNews.it
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Oggi alle 20:30News
di Antonello Gioia
Il Cagliari crolla bruscamente e interrompe il suo periodo magico: il Monza vince in casa con un poker senza appello e un grande Varela

Si interrompe bruscamente la striscia esaltante del Cagliari: la squadra di mister Fabio Pisacane, nel primo dei due posticipi del lunedì, è crollata in casa del Monza. Poker della squadra di Ivan Juric che vince per 4-0 in una gara sostanzialmente senza appello, specialmente nel secondo tempo quando i brianzoli hanno preso nettamente il largo. Nella prima frazione vantaggio di Kouadio, poi nella ripresa i gol di VarelaRobinson e ancora Varela che sigla così la sua doppietta personale e sale a 6 gol in campionato.

SERIE A, RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA

SABATO
Venezia-Napoli 1-0
Bologna-Inter 1-3
Roma-Genoa 2-0

DOMENICA
Udinese-Lecce 0-3 
Fiorentina-Como 1-3
Milan-Atalanta 3-2
Juventus-Lazio 0-3

LUNEDÌ
Monza-Cagliari 4-0
Parma-Torino lunedi 19 ottobre ore 20.45 (DAZN e Sky)