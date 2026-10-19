Cuomo: "I limiti della rosa non sono colpa di Amorim, e il calendario impone cambi e calcoli"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su X commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro la Atalanta di ieri sera.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su X commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro la Atalanta: "Milan-Atalanta è Lazio-Milan al contrario: se giochi con i migliori subito la indirizzi a tuo favore, se entrano dopo rischia di essere troppo tardi. I limiti della rosa non sono colpa di Amorim, e il calendario impone cambi e calcoli".

LE PAROLE DI AMORIM IN CONFERENZA

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la settima giornata di Serie A e terminata 3-2 in favore dei rossoneri.

Quanta paura ha avuto alla fine?

"Abbiamo avuto la partita sotto controllo fino al 66esimo minuto. Eravamo più vicini noi a segnare un altro gol, ma quando abbiamo subito la rete, ho sentito che tutti, in campo, fuori dal campo e persino i nostri tifosi, hanno perso fiducia. E quando questa squadra non ha il pallone, soffre molto. Quindi penso che da un lato ci sia stata la qualità dell'Atalanta, che ha iniziato a crederci, ma dall'altro anche molti problemi nostri nella gestione della palla e nella difesa della nostra area di rigore".

Il suo Milan è quello dei primi 60 minuti?

"Abbiamo giocato bene per 66 minuti, ma io voglio una squadra che, anche quando subisce un gol, continui a giocare nello stesso modo. Che non cambi il proprio atteggiamento; e noi non siamo ancora quel tipo di squadra, ci vorrà del tempo. Una grande squadra non è quella in cui tutti giocano bene solo quando le cose vanno per il verso giusto, ma poi, quando succede qualcosa, pur non giocando male, fa una fatica enorme sia con la palla sia senza palla. Non voglio dire che questa sia la mia squadra. Io voglio una squadra capace di gestire sia i momenti positivi che i momenti difficili, e noi nei momenti difficili stiamo faticando davvero tanto".