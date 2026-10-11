De Winter e il gol preso da angolo: "Le partite si decidono anche su questi dettagli"

De Winter intervistato da TeleLombardia nella mix zone del Mapei Stadium al termine di Sassuolo-Milan 1-1

Koni De Winter, subentrato all'infortunato Gabbia, ha parlato ai microfoni di TeleLombardia al termine di Sassuolo-Milan. Queste le sue parole:

Un messaggio per Gabbia:

“Non so ancora cos’è successo ma spero che recuperi bene e veloce: lo aspettiamo”.

C’è rammarico per il gol preso su angolo?

“Sì certo, su fasi così dobbiamo essere più maturi e cercare di non prendere gol. Le partite si decidono anche su questi dettagli”.

C’è amarezza per la disattenzione dopo aver fatto gol?

“Siamo amareggiati perché abbiamo perso punti. Cerchiamo di vincere ogni partita, l’amarezza viene da questo”.

Dopo sei giornate però siete ancora imbattuti:

“Abbiamo dato tutto, impariamo da questa partita e andiamo alla prossima. Siamo ancora ad inizio campionato e mancano tante partite”.

Ora c’è l’Europa League, dovete fare risultato a Salisburgo:

“È sempre bello giocare, abbiamo tante partite adesso e cerchiamo di stare più sani possibile. Continuiamo come stiamo facendo”.