Depay firma con i brasiliani del Corinthians

(ANSA) - SAN PAOLO, 10 SET - L'attaccante della nazionale olandese Memphis Depay, senza squadra da quando ha lasciato l'Atlético Madrid a giugno, ha firmato per il Corinthians, ha annunciato la squadra brasiliana. L'ex giocatore di PSV Eindhoven, Manchester United, Lione e più recentemente Barcellona e Atlético ha firmato fino al 2026. Depay, 30 anni, arriva in un club in grande difficoltà, impantanato in crisi finanziaria e sportiva: con soli 25 punti in 25 partite, il Corinthians occupa il 17mo posto su 20, anticamera della retrocessione in seconda divisione. La sua ultima esperienza all'Atlético, club con cui ha segnato 13 gol in 40 partite, è stata funestata da diversi infortuni.

Ha segnato 46 gol in 98 presenze con l'Olanda. Prima di Depay, il Brasileirao ha recentemente accolto stelle mondiali a fine carriera, come l'attaccante uruguaiano Luis Suarez, il centrocampista francese Dimitri Payet, il cileno Arturo Vidal e il colombiano James Rodríguez. (ANSA).