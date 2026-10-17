Diddi punge così Amorim in merito alla difficile gestione di Camarda in questa stagione

E' stato sin qui un avvio di stagione complicato per Francesco Camarda. Soltanto tre presenze ufficiali, l'ultima in Europa League titolare nella bella vittoria contro il Salisburgo, senza però lasciare tracce di sè. Ancora troppo acerbo o semplicemente a caccia di minuti utili nelle gambe per avere fiducia e ritmo partita. Della situazione di Camarda, in un breve estratto nel canale Youtube di Carlo Pellegatti ne ha parlato così, il match analyst e tattico Luca Diddi. Un estratto delle sue considerazioni:

"Amorim? Vinci 3-0 contro il Salisburgo e hai un altro ragazzo che è Camarda in campo, non lo levi mai. Non lo levi mai. Lo lasci in campo, vuoi mettere Ramos, bene, gioca Ramos e Camarda. E non sto discutendo che non deve giocare Ramos, io sto discutendo che non andava tolto Camarda, perché se te credi in Camarda, in una partita che lui può anche trovare il gol, quel gol per il giocatore è importante”.