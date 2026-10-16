Europa League 26-27, Cisse in vetta alla classifica marcatori con tre gol
Grazie alla tripletta realizzata contro il Salisburgo, Alphadjo Cisse è salito in vetta alla classifica marcatori dell'Europa League 2026-2027. A quota tre gol dopo le prime due giornate della fase campionato c'è anche il centrocampista del Ferencváros Kristoffer Zachariassen. Scrive il sito della UEFA: "Cissé, a una settimana dal compiere 20 anni, ha realizzato la prima tripletta stagionale nel successo per 4-0 del Milan sul campo del Salzburg, in Austria, nella seconda giornata della competizione. Il norvegese Zachariassen, 32 anni, ha invece firmato una doppietta contro il Viktoria Plzeň nel successo del Ferencváros, dopo aver già segnato con un colpo di tacco nella gara d'esordio contro il Celtic, a Glasgow".
Classifica marcatori dell'Europa League 2026/27:
3 Alphadjo Cisse (Milan)
3 Kristoffer Zachariassen (Ferencváros)
2 Jhon Durán (Benfica)
2 Tobias Guddal (Sparta Praha)
2 Randal Kolo Muani (Juventus)
2 Michael Murillo (Beşiktaş)
2 Hyeongyu Oh (Beşiktaş)
2 Thomas Olsen (Lillestrøm)
2 Yeremy Pino (Crystal Palace)
2 Rayan (Bournemouth)
2 Patrik Schick (Leverkusen)
2 Nick Woltemade (Juventus)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan