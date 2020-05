La Gazzetta dello Sport si sofferma su Ibrahimovic, il quale ha il contratto in scadenza a giugno. Zlatan è perplesso - scrive la rosea - e vorrebbe tornare in Svezia. Il Milan svanisce nei suoi pensieri futuri, mentre sale la voglia di chiudere la carriera con l’Hammarby. Oppure in Italia, ma in altre società che già lo hanno contattato in passato.