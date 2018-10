Giunti: "Faccio i complimenti a Rino, i frutti del suo lavoro si stanno vedendo"

Federico Giunti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Rino Gattuso, suo ex compagno di squadra al Milan e attuale tecnico rossonero: "Gli faccio i complimenti per come ha gestito il suo periodo. E' iniziato in maniera difficile col 2-2 a Benevento, lui ha lavorato molto e i frutti si stanno vedendo, ha dato un gioco alla squadra".