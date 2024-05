La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Sassuolo batte l'Inter e riapre la corsa salvezza

La sorpresa di giornata, se davvero si può considerare tale pensando all'andata, arriva dal Mapei Stadium. Il Sassuolo batte ancora l'Inter e riapre la corsa salvezza a qualsiasi possibile risultato, in un finale ricco di scontri diretti. Nelle prossime ore, per esempio, si affronteranno Empoli e Frosinone (qui le probabili formazioni) e Cagliari-Lecce (qui le probabili formazioni). In calce all'articolo, i calendari delle squadre impegnate nella corsa salvezza a confronto. Ricordiamo che, in caso di arrivo di due formazioni a pari punti al terzultimo posto, si disputerebbe lo spareggio salvezza.

Serie A, la classifica aggiornata.

Inter 89*

Milan 70

Juventus 65

Bologna 64*

Roma 59

Atalanta 57**

Lazio 56*

Fiorentina 50**

Napoli 50

Torino 47*

Monza 45*

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Frosinone 31

Empoli 31

Udinese 29

Sassuolo 29*

Salernitana 15

* una partita in più

** Una partita in meno