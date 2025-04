Guidi: "Il mio punto di vista è che all'interno del Milan c'è una spaccatura forte tra management RedBird e Furlani"

A Casa Milan regna ancora l'incertezza sulla questione nuovo Direttore Sportivo. Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ne parla così a "Tutti Convocati" su Radio 24:

"Ci sono due piani sulla vicenda Paratici: uno formale e cioè che è squalificato fino a luglio. Poi c'è il piano Furlani: sarebbe stato così felice di portarsi un dirigente ingombrante in società dopo che non ha voluto allenatori ingombranti? Il mio punto di vista è che all'interno del Milan c'è una spaccatura forte tra management RedBird e Furlani. Se il proprietario incontra Paratici quando Paratici ormai non è più un'opzione a detta dell'altra parte all'interno del Milan...".