"Nedved o Kaká?". Walker sceglie il bianconero per il suo all star XI della Serie A

Per il suo podcast, il Kyle Walker Podcast sulla BBC, il terzino rossonero sceglie, con il classico gioco delle coppie, il suo XI più forte della storia della Serie A. Alcune scelte sono state più che bizzarre, come quella di Nedved al posto di Kaká. Nel video in calce tutte le preferenze di Walker.