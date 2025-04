Pulisic e Reijnders scatenati: gol, assist e numeri da urlo per trascinare il Milan

Dopo il grande derby contro l’Inter, il Milan vince anche in campionato e lo fa battendo per 2-0 il Venezia grazie alle reti di Pulisic e del Bebote Santi Gimenez, tornato al gol dopo due mesi di digiuno. I rossoneri di Conceiçao non giocano una gara spettacolare, ma riescono a gestire bene il vantaggio maturato nel primo tempo, soffrendo un po’ nella ripresa prima della rete definitiva di Gimenez nel recupero di gara. Gli elogi però, lo dobbiamo ammettere, sono tutti per Reijnders e Pulisic, sin qui grandi trascinatori del Milan in questa stagione.

Pulisic e Reijnders, da paura in termini di gol e assist!

Una stagione da tanta roba. Difficile dire altro. Sì, i due rossoneri restano i migliori per rendimento nella rosa del Milan. Contro il Venezia, per Pulisic è arrivato il 16esimo gol stagionale, il decimo in Serie A. Una favola quella che l'americano sta vivendo al Milan: infatti, è soltanto uno dei tre giocatori della Serie A ad avere preso parte ad almeno 50 gol (31 reti e 19 assist) nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (50) e Lautaro Martínez (54).

Stesso discorso per Reijnders, decisivo con l'assist a Gimenez. Il centrocampista olandese è uno dei migliori d'Europa nel suo ruolo (a proposito di quello che diceva qualche turco col numero 20). Reijnders è umile, forte, dinamico, di enorme qualità: decisamente l'uomo in più di questa squadra, senza discussioni.

Un nuovo particolare primato

Sì, perchè prima di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (entrambi 10 gol in questo torneo) l’ultima volta in cui due centrocampisti del Milan erano andati in doppia cifra di marcature in un singolo campionato di Serie A risaliva al 1972/73: Alberto Bigon (10) e Gianni Rivera (17) in quel caso. Un record curioso ma sicuramente di grande effetto per Chris e Tijjani, oggi l'oro del Milan.