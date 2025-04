Nuovo ds Milan, che caos: Cardinale vede Paratici, Furlani vuole D'Amico

Il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan si è trasformato ormai in una telenovela come ormai accade spesso per le cose che riguardano il club rossonero. Sono passati ormai oltre due mesi dai primi incontri a Londra tra Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e tre potenziali candidati (Paratici, Tare e Berta). Successivamente è entrato in scena l'ad Giorgio Furlani che ora sta portando avanti la questione in prima persona.

CARDINALE E PARATICI - Ma nelle ultime ore la telenovela per il nuovo ds si è arricchita di una nuova puntata e di un nuovo retroscena piuttosto clamoroso: a Pasquetta, infatti, Cardinale ha incontrato Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus che settimane fa aveva trovato un accordo verbale con il Milan, ma poi è saltato tutto perchè il club di via Aldo Rossi ha deciso di tirarsi indietro (i motivi sono la squalifica fino al 20 luglio e il fatto che l'ex bianconero è ancora alle prese con il processo legato all’inchiesta Prisma). Nonostante il faccia a faccia con il proprietario del Milan, non è arrivato nessun colpo di scena e non sarà dunque lui il nuovo ds del Diavolo (clicca qui per leggere la nostra news di ieri).

FURLANI VUOLE D'AMICO - Saltato Paratici, il cui futuro dovrebbe essere di nuovo al Tottenham, Furlani, che nelle scorse settimane ha avuto dei contatti e degli incontri anche con Igli Tare, è tornato così alla carica per colui che è sempre stato il suo preferito, vale a dire Tony D'Amico, attuale ds dell'Atalanta con cui ha un contratto fino al 2027. Non è un caso che da Casa Milan arrivi il messaggio che la decisione sul nuovo ds arriverà solo dopo la fine del campionato. Sempre se arriverà, perchè non è da escludere del tutto lo scenario che alla fine l'organigramma milanista resti quello attuale. Anche sulla questione ds non manca comunque il solito caos che caratterizza gli ultimi anni del Diavolo, all'interno del quale ancora una volta stanno emergendo le "solite" visioni differenti.