Nuovo incontro Cardinale con Paratici, l’operazione non si farà. Ma cosa succede?

Proseguono i contatti e i colpi di scena sul futuro direttore sportivo del Milan. Da oltre due mesi il club rossonero sta sostenendo colloqui e incontri per cercare la figura giusta, ma ad oggi non è stato ancora scelto nessuno.

Fabio Paratici è stato il manager più vicino alla firma con il Milan, era stata trovata anche un’intesa verbale a inizio aprile, ma al momento di concludere l’affare l’operazione si è bruscamente fermata.

Tuttavia una decina di giorni fa c’è stato un nuovo incontro, a sorpresa, tra il proprietario del club Gerry Cardinale e l’ex dirigente della Juventus (come svelato da Radiorossonera). Il colloquio però non ha portato alla fumata bianca, non ci sono i presupposti per chiudere e Paratici al momento è orientato a proseguire la carriera all’estero, precisamente al Tottenham.

La cosa curiosa è che nel periodo dell'incontro tra Cardinale e Paratrici, nel frattempo l’amministratore delegato Giorgio Furlani aveva sostenuto colloqui con Igli Tare, attualmente in stand-by e in attesa ancora di una chiamata da parte dell’Ad rossonero. Il Ceo vorrebbe puntare tutto su Tony D’amico che però è sotto contratto con l’Atalanta fino al 2027.