Panchina Milan, le ultime da SportMediaset: Allegri il preferito, primi contatti con Sarri. Suggestione Ancelotti, no a Conte

vedi letture

In merito al futuro della panchina del Milan, Claudio Raimondi, nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, spiega che a Sergio Conceiçao non dovrebbe bastare nemmeno alzare il secondo trofeo stagionale per guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione. La società milanista è sempre più orientata ad affidarsi ad un tecnico italiano esperto. Sono sei al momento i nomi sotto osservazione: Massimiliano Allegri è il preferito, ma è anche il primo candidato all'eventuale sostituzione al Napoli di Antonio Conte, con quest'ultimo che invece non è preso in considerazione dal Milan. C'è poi Gian Piero Gasperini che resta piuttosto ambiguo sul suo futuro, ma se dovesse lasciare l'Atalanta è un profilo che intriga in via Aldo Rossi.

Ci sono poi da registrare anche i primi contatti con Maurizio Sarri che ha grande voglia di rimettersi in gioco. Nella lista del Milan c'è pure Vincenzo Italiano, il quale però è più indietro rispetto agli altri perchè non viene ritenuto ancora pronto per guidare un top club come quello rossonero. Attenzione anche al nome di Carlo Ancelotti che non diventerà il nuovo ct del Brasile, ma ha ricevuto ricchissime offerte dall'Arabia Saudita (40 milioni di euro a stagione). Resta la suggestione di una scelta di cuore, anche se con poche chance di andare in porto. C'è infine l'opzione Roberto De Zerbi, sempre più in tensione a Marsiglia, anche se l'ex Sassuolo non è la prima scelta dei dirigenti del Diavolo.