Seedorf: "Un ritorno di Maldini nel mondo del calcio? Potrà essere utile al Milan, alla Nazionale o a qualsiasi realtà se potrà fare davvero delle scelte"

Clarence Seedorf, ex giocatore e allenatore rossonero, ha rilasciato un'intervista a Repubblica nella quale ha parlato anche del Milan e della possibile conferma di Sergio Conceiçao sulla panchina milanista in caso di vittoria della Coppa Italia: "Le valutazioni sull’allenatore vanno fatte sull’intera stagione, non sul risultato di una o due partite. Vale anche per chi si trova in posizioni di potere".

L'olandese ha poi detto la sua anche su Paolo Maldini: "Se un giorno Paolo Maldini potrà tornare nel calcio? Potrà essere utile al Milan, alla Nazionale o a qualsiasi realtà se potrà fare davvero delle scelte. Tutti hanno apprezzato il suo lavoro. E Paolo incarna i veri valori dello sport".