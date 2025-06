Jeda su Vlahovic: "Juve, rifletterei sulla possibilità di cederlo: rimarrei con il serbo"

Intervenuto come ospite nel corso della trasmissione "Up & Down", in onda su Radio Bianconera, l’ex attaccante Jeda ha suggerito alla Juventus di puntare con decisione su Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è uno degli obiettivi del mercato del Milan, con Allegri che lo ha indicato come una delle soluzioni preferite in attacco.

Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Farei attenzione a mettere in atto una rivoluzione in casa Juve. Tudor è un allenatore che conosce l'ambiente e la tifoseria, non è stato semplice da parte sua prendere la squadra in corsa e fare comunque bene. Rifletterei sulla possibilità di cedere Vlahovic e spendere tanti soldi per un suo sostituto. Rimarrei con il serbo pensando a rinforzare il reparto di centrocampo. Tonali? Sarebbe uno di quei nomi di peso in grado di incidere".