Theo, l'eco di ciò che non fu: dallo scudetto alla crisi, oggi al Milan non c'è più spazio per lui

vedi letture

Il mercato del Milan sembra essere diviso in due parti. Una legata alle trattative in entrata, con Allegri insieme alla dirigenza molto attivi a captare segnali e situazioni per provare a migliorare la rosa. Resta però il mercato in uscita. La situazione di Theo resta, personalmente allarmante. Che cosa fare?

L’arrivo e l’ascesa: quel Theo era clamoroso, in ogni cosa

Quando Hernández approda al Milan nell’estate del 2019, è l’inizio di una storia che sembra destinata a entrare nella leggenda, per sempre. Il terzino francese, voluto fortemente da Paolo Maldini, si presenta come il rinforzo ideale per una squadra in cerca di rilancio. E, inizialmente, le aspettative vengono ampiamente soddisfatte.

Il periodo d’oro: Champions e scudetto

Nel 2021, il Milan torna in Champions League dopo un’assenza durata sette anni, grazie anche ai gol e alle prestazioni di Theo Hernández. Qui si distingue per la sua velocità, la capacità di spingere lungo la fascia e per i suoi inserimenti offensivi, diventando uno degli esterni più temuti d’Europa, forse addirittura il migliore.

Ma è nel 2022 che arriva la vera consacrazione: lo scudetto. Un trionfo che, per molti tifosi rossoneri, ha un sapore ancora più dolce perché ottenuto davanti all’Inter. In quella stagione Theo è protagonista assoluto, con gol decisivi e prestazioni da leader, tanto da guadagnarsi un rinnovo contrattuale che lo lega al Milan fino al 2026 .

La discesa: prestazioni in calo e frizioni con dirigenza e ambiente

Tuttavia, dal 2022 in poi, la parabola di Theo inizia a inclinarsi. Le sue prestazioni diventano altalenanti, spesso negative e irritanti: da una parte, occasionali lampi di classe; dall’altra, errori evitabili e una condizione fisica che non sembra più quella dei giorni migliori. La sua presenza in campo perde incisività, e l’entusiasmo cala sempre di più. Il punto di non ritorno sono tanti, purtroppo. Il rigore di Firenze con show ed espulsione successiva, la simulazione in Champions contro il Feyenoord. E il mancato rinnovo di contratto. Le motivazioni sono chiare: il rendimento insufficiente e l’atteggiamento poco professionale.

La rottura definitiva: rinnovo impossibile

Nel febbraio 2025, la situazione si fa ancora più tesa. Theo chiede un ingaggio di 8 milioni di euro netti, quasi il doppio rispetto al suo stipendio attuale. Una richiesta che il Milan giudica esorbitante, considerando anche le sue recenti prestazioni . La distanza tra domanda e offerta è incolmabile, e la dirigenza rossonera decide di non proseguire le trattative, nonostante quanto dichiarato da Quilon, agente del francese. In questa sessione estiva abbiamo raccontato del pressing dell'Al-Hilal e del tentativo dell'Atletico Madrid, ad oggi andato a vuoto.

Con il contratto in scadenza nel 2026, le opzioni per Theo sono due: trovare una nuova squadra in estate o restare al Milan fino alla scadenza, ma senza la certezza di un futuro in rossonero. La parabola di Theo Hernández al Milan è un esempio emblematico di come il talento possa non bastare, di quanto la fiducia e presenza di personalità forti all’Interno dell’ambiente di lavoro sia fondamentale. Peccato Theo, una storia che avrebbe meritato un finale diverso, meno amaro, più dolce. Così non sarà.