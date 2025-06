EMMELUNGA. Chiudiamo la saracinesca. Il tenero BacaLEAO non è in vendita. Offerti a Maignan 4,5 mil. Onana prende 7!!

Emmelunga! Sembra aver cambiato ragione sociale, l’AC MILAN, in questo inizio di calcio mercato.

Dieci giorni fa si è presentato il responsabile degli acquisti del City, ha controllato i prezzi e ha soffermato la sua attenzione su una ziezunge, la conosciuta e gustosa sogliola olandese, dal costo di un milione al Kg. Senza esitazioni ha chiesto di incartare Rejinders e per un bel 75 milioni, tutto compreso, l’ha portato nel Nord dell’Inghilterra.

Tanti sono i clienti interessati alla merce rossonera.

A Napoli sembrano aver messo gli occhi su Musah, un americano più caro del Golden Opulence Sundae, il gelato dal prezzo più salato al mondo, servito al Serendipity 3 di New York. Coppa composta da tre palle di gelato di vaniglia del Madagascar infuso con Vaniglia del Madagascar e foglia d’oro commestibile di 23k. Costo 1000 DOLLARI. L’americano del Milan vale 25 milioni di euro. E’ composto da corsa, forza, energia, gusti per il quale Conte va matto.

Da Madrid sono arrivati dei compratori, che vogliono chiudere il pasto a base di Pata Negra, con una dolce e francesissima Tarte Tatin, dolce e calorica. Qualcuno dice che non sia più fresca, ma in Spagna, sembrano conoscere il modo di renderla ancora gustosa. Si discute ancora sul prezzo. I responsabili delle vendite rispondono che sono pronti a mettere Theo Hernandez in freezer, piuttosto che svenderlo. Non mi sembra una scelta azzeccata! Si attendono sviluppi, in attesa che Emmelunga chiuda finalmente le saracinesche e gli eventuali clienti alla ricerca di un tenero BacaLEAO debbano cambiare supermercato. Sono rimasti a mani vuote anche gli inglesi del Chelsea che avevano a lungo coltivato il sogno di portare a Londra uno dei più forti cinque portieri al mondo, Mike Maignan. Sono arrivati a 15 milioni di euro, cifra ritenuta troppo povera dai dirigenti rossoneri. E tutti siamo d’accordo. Altresì ,dobbiamo però aggiungere che non essendo stata mantenuta la promessa di un aumento di ingaggio, nessuno penso si possa lamentare del denaro offerto, fuori mercato al ribasso.

Sarebbe stata la stessa strategia dei dirigenti milanisti per un giocatore di un altro club, a scadenza dopo un anno. Ora si cerca di far passare Maignan come, a dir poco, un irriconoscente. Non è lui dalla parte del torto. C’era stata una stretta di mano poi più nulla. Non va bene! Né il portiere francese passi per un esoso! Aveva infatti chiesto una cifra intorno ai cinque milioni. Voglio ricordare gli stipendi netti di Courtois, 13 milioni netti l’anno, Oblak e Donnarumma, dieci milioni netti, Ter Stegen 8,5 milioni, Onana , ripeto Onana, 7 milioni l’anno.

Maignan ,che prende 3,2 milioni, aveva chiesto 5 milioni, cioè DUE MENO DI ONANA. Sembrava che il Milan avesse accettato l’aumento, poi a sentire l’entorurage di “Magic Mike” dopo tre errori, dico tre errori, hanno cambiato idea, offrendo una cifra inferiore. Come se fossero nel film “Poltrona per due”, quando le azioni scendono o salgono in base alla raccolta delle arance. Non si preoccupino coloro che temono una stagione …distratta da parte di Maignan. Come Donnarumma e Calhanoglu, come Kessiè e Romagnoli, il francese se dovesse rimanere, si comporterà da serio professionista, che vuole confermare la sua grandezza e meritare un ruolo da protagonista nel prossimo Mondiale. Poi se ne andrà giustamente offeso e quel che è peggio, A ZERO !

Come Donnarumma, persi 60 milioni Calhanoglu, persi 40 milioni, Kessie 35 milioni. Ora dunque Maignan valore 25 milioni e forse Theo Hernandez, valore transfermarkt, 40 milioni. In totale buttati al vento 200 milioni tondi tondi.

IL COSTO DI HAALAND CON INGAGGIO COMPRESO !!!