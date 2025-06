Bayern su Leao ma Rafa è al centro del progetto Milan: serve offerta irrinunciabile

Rafael Leao nel corso di ogni sessione di calciomercato finisce per attirare su di sé i riflettori. Inevitabile che accada anche quest'anno, al termine di una stagione per il Milan fallimentare e con l'inizio di un nuovo ciclo in vista. L'arrivo di Igli Tare e di Massimiliano Allegri segna un nuovo capitolo per la storia rossonera che, almeno sulla carta, è in netta controtendenza rispetto a quanto visto negli ultimi due anni. Al centro di questo nuovo progetto c'è spazio per Rafael Leao.

L'intenzione è questa, Leao è il giocatore con più talento e potenziale, è il numero 10 e il più pagato della rosa. La sensazione è che la sua esplosione e consacrazione definitiva non siano ancora arrivate e questo Allegri lo sa. Il tecnico livornese aveva parlato molto bene del lusitano un paio di anni fa in un'intervista e lo aveva elogiato per le sue doti uniche. Adesso vuole trattenerlo al centro del suo nuovo corso rossonero. Non solo la considerazione tecnica di Max Allegri, ma anche Igli Tare ha dato ampie rassicurazioni al calciatore di quanto il ragazzo sia importante per il Milan. Questo aspetto è stato immediato e fondamentale, con il ds milanista che ha fornito le risposte attese e che saranno certamente uno stimolo importante per Leao per l’annata 2025-26.

A mettersi di traverso tra Allegri e questa idea c'è solamente l'arrivo di un'offerta irrinunciabile. Oggi MilanNews.it ha confermato le voci di un interessamento dalla Germania per Leao. Anche dall'Inghilterra ci sono diversi club alla finestra. Al momento poi non ci sono ancora state offerte e in ogni caso il Milan lascerebbe partire Leao solo in caso di offerte irrinunciabili. Cosa vuol dire?

