MN - Bayern e club inglesi su Leao, ma il Milan vuole tenerlo. Servirebbe un'offerta davvero irrinunciabile

vedi letture

Il Bayern Monaco ha messo Rafael Leao nella lista degli acquisti, come emerso in Germania. La posizione del Milan è però quella di trattenere l'attaccante portoghese. Ci sono stati sondaggi anche da parte di alcuni club inglesi. Per prenderlo servirebbe un'offerta davvero irrinunciabile (ricordiamo che nel contratto del numero 10 milanista c'è una clausola rescissoria da 175 milioni di euro).

Nelle scorse ore, Kicker ha rivelato che il Bayern Monaco, che è alla ricerca di rinforzi per la fascia sinistra offensiva, avrebbe messo nel mirino, tra gli altri, anche Rafael Leao. E settimana scorsa ci sarebbe stato un incontro a Monaco tra i dirigenti del club tedesco e i rappresentanti del portoghese che non sarebbe contrario al trasferimento. Il Milan però non è intenzionato a cedere il giocatore in quanto lo vede centrale anche nel nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

di Antonio Vitiello