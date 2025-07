Niente Torriani: per sostituire Perri il Lione proverà a prendere Greif

vedi letture

Il Lione di Paulo Fonseca è alla ricerca dell'erede di Lucas Perri, diventato nelle scorse ore un nuovo giocatore del Leeds United. Nel corso di questi giorni si è parlato della suggestione Lorenzo Torriani, con l'OL che per un momento ha seriamente valutato la possibilità di provarci per il classe 2005 del Milan per sostituire il brasiliano.

Stando a quanto riportato dai colleghi di RMC Sport, però, il club francese ha deciso di abbandonare la pista che portava all'italiano e affondare il colpo per Dominik Greif, estremo difensore del Mallorca, 28enne slovacco che nella passata stagione è stato uno dei migliori dei suoi con 31 presenze all'attivo, 37 gol subiti e 7 clean sheets.