Si registra molto nervosismo tra Morata e il Galatasaray

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sulla situazione di Alvaro Morata: "C'è molto nervosismo tra Morata e il Galatasaray. Morata sta chiedendo a più riprese di poter andare al Como, con cui ha già un accordo, ma i turchi non aprono alla partenza di Morata. È muro contro muro".

PUNTO MERCATO MILAN

Il calciomercato estivo chiuderà il 1° settembre, tra poco più di un mese. Al momento il Milan, che comincerà la stagione ufficialmente il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, ha concluso quattro nuovi acquisti. Il primo è stato il mediano Samuele Ricci, poi è stato firmato a parametro zero Luka Modric e successivamente sono arrivati il nuovo secondo portiere Pietro Terracciano e l'erede di Theo sulla fascia sinistra Pervis Estupinan. La rosa però non può definirsi completa e sarà questo il lavoro da completare.

Il caso Jashari

Considerando gli obiettivi attualmente presenti sulla lista della dirigenza rossonera e le lacune che oggettivamente ancora ci sono, al Milan mancano almeno tre acquisti. In primis il colpo che Tare sta cercando di chiudere - ormai da settimane - è Ardon Jashari, la cui situazione rimane bloccata in una fase di stallo prolungata. Il club rossonero ha rimodulato la sua offerta ma ancora una volta il Club Brugge ha fatto muro e ancora una volta è stato ribadito che il centrocampista svizzero ha fatto chiaramente capire che vuole andare via e vuole andare al Milan. Al momento però non ci sono segnali, a oggi 29 luglio, di cambiamenti decisivi. Da via Aldo Rossi continueranno a fare leva sulla volontà del calciatore che si sta tenendo fuori da allenamenti in gruppo e gare ufficiali. Il tempo passa e la telenovela si allunga: i rossoneri dovranno prendere presto una decisione.