Guidi: "Non è da escludere che a centrocampo si possa decidere di rimanere cosi e deviare parte del budget su altri ruoll"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su cosa potrebbe succedere se il Milan non riuscisse ad acquistare Ardon Jashari: "Nelle prime settiomane di mercato il Milan aveva sondato Javi Guerra del Valencia. Lo spagnolo, classe 2003, continua a riflutare il rinnovo di contratto offerto dal Valencia, ma place anche a Manchester United e Atletico Madrid. Numericamente, però, Allegri ha glà sel centrocampisti in rosa e non è da escludere che si possa decidere di rimanere cosi e deviare parte del budget su altri ruoll".

IL PUNTO SU JASHARI

Una nuova puntata arricchisce la telenovela relativa al futuro di Ardon Jashari. Nel corso dell'ultimo weekend dalle parti di Casa Milan trapelava del cauto ottimismo in merito a questa trattativa, complice anche l'importante rilancio che la società rossonera aveva preparato e presentato al Club Bruges per il giocatore.

Alla fine neanche i 33.5 milioni di euro più bonus sono riusciti ad abbattere il muro dei belgi, che non vogliono sentire ragioni: per lasciare partire lo svizzero c'è bisogno di un'offerta da almeno 35 milioni di euro garantiti (più bonus). In merito a questa trattativa, diventata oramai una vera e propria telenovela, nel taglio basso di questa mattina Il QS ha titolato "Rilancio Milan. Muro del Bruges. È giallo Jashari", che nel frattempo continua a puntare i piedi per terra perché vuole vestire solo la maglia rossonera.