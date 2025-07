Risulta che Vlahovic sia nella lista di Tare e Furlani, ma probabilmente non è l’unico nome

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso sulle strategie in attacco del Milan: "Risulta che Dusan Vlahovic sia nella lista di Tare e Furlani, ma probabilmente non è l’unico nome. Prima di andare sulla punta della Juve saranno sondati altri nomi. Se poi nessuno dovesse sbloccarsi, allora il Milan andrebbe a fare Vlahovic nei giorni finali di agosto, possibilmente a cifre contenute sia per l’ingaggio che per il cartellino. Allegri lo aspetta e nel frattempo sta facendo vedere, in amichevole, di sapersela cavare con il materiale a disposizione. E’ un allenatore esperto e navigato ma la squadra va comunque completata da qui al 1 settembre. Almeno con altri 3 acquisti di livello. Oltre alle cessioni da realizzare".

IL PUNTO SU VLAHOVIC AL MILAN

In casa Juventus continua a tenere banco il caso Dusan Vlahovic, la cui soluzione però non sembra essere una cosa immediata. L'attaccante è in uscita, ma tutte le pretendenti, tra cui anche il Milan che al momento appare in pole per il serbo, sanno che più passano i giorni e più il suo prezzo diminuisce. Dunque, la sensazione è che una svolta potrebbe arrivare solo negli ultimi giorni del mercato estivo.

Il Milan, che sta cercando un nuovo centravanti, è alla finestra e osserva con attenzione tutto quello che accade tra Dusan e la Juventus. Ovviamente i rossoneri non potranno garantirgli l'attuale stipendio, ma il serbo dovrà "accontentarsi" di guadagnare al massimo 7 milioni di euro a stagione, vale a dire l'ingaggio di Rafael Leao che è il tetto massimo imposto dal club di via Aldo Rossi. I dirigenti del Diavolo non hanno ancora incontrato l'agente di Vlahovic, ma hanno già comunque tastato il terreno per capire i margini d'azione. E vista la situazione il piano è di aspettare gli ultimi giorni di mercato quando la Juve dovrà abbassare ulteriormente le sue pretese economiche. A quel punto partirà l'assalto a Vlahovic che nel frattempo sta rifiutando tutto le offerte che gli sono arrivate dalla Turchia e dal'Arabia Saudita.