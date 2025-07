Bianchin: "Allegri ha speso più di qualche parola per Vlahovic e quella è un'opzione forte"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla possibilità che Dusan Vlahovic si possa trasferire al Milan, ritrovando Massimiliano Allegri: "Allegri ha speso più di qualche parola per Dusan Vlahovic e quella è un'opzione forte, la più attuale nella testa dell'allenatore. Vlahovic è rimasto con Allegri due stagioni e mezza, segnando 41 gol a strisce bianche e nere. Non sono un'infinità ma nemmeno pochissimi. Mettiamola così: pochi per un attaccante da 8-10-12 milioni a stagione ma comunque un bottino da doppia cifra regolare in campionato. Il più importante, il più simbolico, il gol del 15 maggio 2024 a Roma: finale di Coppa Italia, Juventus batte Atalanta, decide DV9. Era l'ultima partita di Max con la Juventus".

LE ULTIME SU VLAHOVIC AL MILAN

Dusan Vlahovic resta il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per il ruolo di attaccante. Nel corso di questi giorni si è parlato di come il Diavolo potesse presto presentare una prima offerta alla Juventus per il serbo, ma la realtà dei fatti è un'altra, anche perché non avendo risorse infinite sul mercato, il direttore sportivo Igli Tare sta continuando a temporeggiare e lavorare in silenzio per regalare a Max Allegri il giocatore di cui ha bisogno.

A fronte di questo, stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, Vlahovic per il Milan è più un’opportunità da fine mercato che un nome caldo in questo momento, anche se molto dipenderà ovviamente da come si evolveranno le cose nel corso di questi giorni e dalle opportunità che si paleseranno.