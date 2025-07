Bianchin su Jashari: "Il rifiuto non è stato ancora recapitato al Milan, ma questo fanno intendere i dirigenti del Bruges"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Ardon Jashari: "Il Bruges ha mandato un messaggio in bottiglia: i 33,5 milioni più bonus offerti dal Milan per Ardon Jashari non bastano. Prego aumentare ancora. Il gran rifiuto non è ancora ufficiale - meglio, non è stato ancora recapitato al Milan - ma questo fanno intendere i dirigenti del club meno sopportato dai tifosi del Milan (e del resto, è un club che gioca in nerazzurro). In queste storie di mercato è meglio essere prudenti ma la posizione del Bruges sembra essere rimasta quella di sempre: Jashari, per loro, vale 40 milioni".

LE ULTIME SU JASHARI

Il Club Bruges ha rifiutato anche l'ultimo rilancio del Milan per Ardon Jashari. La dirigenza rossonera pensava, e sperava, che i 33.5 milioni di euro più bonus offerti per lo svizzero potessero finalmente bastare, ma a quanto pare la società belga non ha neanche preso in considerazione la nuova proposta perché non rispetta le condizioni economiche volute dal club per cedere il giocatore.

Le cose stanno andando troppo per le lunghe, più di quanto si potesse effettivamente immaginare, motivo per il quale il Milan potrebbe presto abbandonare una volta e per tutte la pista Jashari, anche perché l'alternativa di livello di certo non mancherebbe. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport "Il Milan si sposta su Guerra", centrocampista dell'U21 spagnola che la dirigenza rossonera non ha mai perso di vista nel corso di queste (estenuanti) settimane di trattative con il Bruges per lo svizzero.