Bisoli: "Non so di quanto tempo avrà bisogno per tornare Verreth. Gli sono vicino"

Il ritiro del Bari, primo avversario del Milan in stagione il prossimo 17 agosto alle 21.15 a San Siro per la Coppa Italia, ha dovuto interrompere il ritiro a Roccaraso, che era quasi giunto alla conclusione, per il dramma improvviso della morte del piccolo figlio di Matthias Verreth, calciatore belga arrivato quest'estate a parametro zero in Puglia. Un colpo durissimo per il centrocampista che ha fatto rientro in Belgio ma anche per la squadra tutta che ha vissuto ore davvero difficili.

Pierpaolo Bisoli, che ha avuto come giocatore Verreth, ha commentato su Il Corriere del Mezzogiorno così il periodo molto molto complicato del suo ex calciatore: "Gli sono vicino. Gli ho inviato un messaggio per esprimergli la mia solidarietà e mi ha ringraziato. Posso solo immaginare quello che sta provando. Per un genitore non esiste cosa peggiore. Sono episodi contro natura. Un dolore enorme, imparagonabile. Lui, poi, è molto sensibile, estremamente legato alla famiglia. Ricordo benissimo quanto tenesse al bimbo, alla sua moglie e ai suoi cari. Lo dico sempre ai miei calciatori. Il calcio è secondo solo ai problemi della famiglia. Il nostro è un modo di professionalità, di lavoro a tutti gli effetti, ma l’affetto per i propri cari mette tutto in secondo piano. Per questo credo che il Bari, da società seria e sensibile quale ha sempre dimostrato di essere, abbia fatto benissimo a interrompere in ritiro. Non ci sarebbe stato il clima giusto. Non so di quanto tempo avrà bisogno per tornare, non può saperlo nessuno. Ma alla ripresa dovranno provare non dico a fargli dimenticare l’accaduto (sarà impossibile) ma almeno a non farglielo pesare tutti i giorni".