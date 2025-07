Bianchin: "Il Milan era atteso con un 4-3-3, si è presentato in versione alternativa. Scelta definitiva? Calma..."

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport spiegando una possibile evoluzione tattica del Milan di Massimiliano Allegri: "Il Milan, come le barche di Coppa America che manovrano prima della linea di partenza, ha strambato prima dell'inizio: era atteso con un 4-3-3 lineare, si è presentato in versione alternativa. Scelta definitiva? Calma... Impossibile prevedere oggi come sarà il Milan a settembre: è una equazione a sei-sette-otto incognite. Arriverà Jashari? Chi sarà il centravanti? Come staranno i giocatori chiave? Qualche certezza però c'è. La difesa a tre è diventata più di un'alternativa: ora è la prima opzione del Milan 2025-26, poi si vedrà. Molto probabilmente Allegri in stagione varierà, secondo momento, infortuni, avversari, condizione".

CAMBIATO IL CHIP

Massimiliano Allegri è al lavoro con la squadra da quasi un mese ma già dalle prime due amichevoli, che sono calcio di luglio e che ovviamente vanno prese con le pinze, ha dimostrato di aver iniziato a inculcare nella testa dei giocatori la sua mentalità e la sua idea di gioco. Un cambio di atteggiamento totale contro Arsenal e Liverpool, specialmente rispetto al recente passato, che mette al primo posto la ricerca della solidità difensiva ma che, allo stesso tempo, valorizza alcuni singoli che sembravano ormai perduti o che non avevano reso al massimo l'anno scorso.

Su questo tema è Tuttosport, questa mattina, a proporre un pezzo. Il titolo recita così: "Così Allegri ha cambiato chip al Milan". A fare la differenza, in questo primo mese, è lo stile di gioco promosso dall'allenatore toscano: "Con un impianto di gioco solido sono rifioriti in tanti". E nel sottotitolo viene anche fatto qualche nome, di giocatori che potrebbero essere rivitalizzati dalla cura di Max: "Da Loftus-Cheek a Bondo, da Saelemaekers a Leao centravanti: quanti giocatori paiono ritrovati".