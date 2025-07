Allegri: "Estupinan è forte e si sta inserendo in un gruppo con valori importanti"

vedi letture

Domani è in programma l'ultima delle tre amichevoli in calendario nella tournée estiva rossonera tra Asia e Pacifico. Dopo la sconfitta di misura contro l'Arsenal e la vittoria per 4-2 contro il Liverpool, domani il Diavolo gioca in Australia per affrontare il Perth Glory. Oggi in conferenza stampa è intervenuto Massimiliano Allegri, tecnico della squadra rossonera, che ha presentato la sfida che si giocherà domani alle ore 12.20 e che sarà trasmessa in diretta su Milan Tv. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Potranno essere inseriti giovani italiani in rosa?

"La parola giovani per quel che riguarda il mercato è astratta. Se uno è bravo, gioca. Noi comunque siamo una squadra molto giovane ed è un buon vantaggio per il futuro".

Modric e Gimenez arriveranno a breve a Milanello...

"Loro entreranno nel gruppo e qualche giovane tornerà con Milan Futuro e con la Primavera. Inizieremo così gli ultimi 15 giorni per arrivare preparati all'esordio in Coppa Italia contro il Bari. Estupinan? È forte e si sta inserendo in un gruppo di ragazzi con valori importanti dentro e fuori dal campo"