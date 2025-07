Morata diserta l'allenamento del Galatasaray e rimane in Spagna: il punto

vedi letture

Arrivato solamente lo scorso anno al Milan, di questi tempi, oggi Alvaro Morata è nel pieno di una "lotta" di calciomercato con il Galatasaray, squadra turca a cui lo spagnolo è stato girato in prestito fino al gennaio 2026 dal club rossonero. Il centravanti ha però altre idee per il suo futuro e vorrebbe fare ritorno in Italia: non tanto in rossonero quanto al Como dell'amico Cesc Fabregas che lo ha convinto da tempo a sposare il suo progetto, in cui fungerebbe da giocatore di grande esperienza per una squadra zeppa di giovani talenti.

La situazione è delicata. Milan e Como hanno già un accordo per un trasferimento di 10 milioni, dalla Turchia però hanno rifiutato l'interruzione del prestito e chiedono un indennizzo di 6 milioni mentre i Lariani ne mettono sul piatto solamente 4. In tutto questo il Milan sta a guardare. Il collega turco Yagiz Sabuncuoglu, intanto, rivela che ieri Morata non si è presentato all'allenamento e addirittura non sarebbe tornato dalla Spagna a Istanbul. Un chiaro segnale di forzatura per chiedere la cessione.