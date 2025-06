Dalla Germania: settimana scorsa incontro tra i rappresentati di Leao e i dirigenti del Bayern Monaco. Ma il Milan non lo vuole cedere

Il Bayern Monaco, che è alla ricerca di rinforzi per la fascia sinistra offensiva, avrebbe messo nel mirino, tra gli altri, anche Rafael Leao. E settimana scorsa, secondo quanto riferisce il Kicker in Germania, ci sarebbe stato un incontro a Monaco tra i dirigenti del club tedesco e i rappresentanti del portoghese che non sarebbe contrario al trasferimento. Il Milan però non è intenzionato a cedere il giocatore in quanto lo vede centrale anche nel nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Con la netta vittoria del PSG sull'Inter per 5-0 nella finale dell'Allianz Arena di Monaco, la Champions League 2024/2025, la prima con la nuova formula, è giunta alla sua conclusione. Primo storico trionfo per la squadra parigina che ha completato anche il Triplete, il secondo della carriera per il tecnico spagnolo Luis Enrique dopo che lo aveva conquistato con il Barcellona nel 2016. Sono ufficiali anche i numeri statistici individuali del torneo. Tra i giocatori che hanno realizzato il maggior numero di dribbling, non c'è storia: il primo in questa categoria è il talento cristallino Lamine Yamal del Barcellona che ne ha portati a termine ben 56. Al secondo posto c'è un calciatore rossonero: si tratta ovviamente di Rafael Leao che ne ha confezionati 39. Completa il podio il calciatore dell'Aston Villa Morgan Rogers che ne ha realizzati 31.