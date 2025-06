Reijnders ammette: "Devi pensare anche al lato sportivo e penso che al City potrò raggiungere i miei obiettivi velocemente"

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan e nuovo oggi elemento chiave nello scacchiere tattico del Manchester City di Pep Guardiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK. Il centrocampista olandese, protagonista di una crescita esponenziale nelle ultime stagioni al Milan, ha parlato del suo percorso in vista della sua nuova esperienza in Premier League.

"Per l'importanza del club e per ciò che ha vinto in questi anni, è stato facile scegliere il City, però il Milan rimarrà sempre nel mio cuore. Ho giocato due stagioni positive a San Siro e ho conosciuto molte brave persone al Milan.

Devi pensare anche al lato sportivo e penso che qui potrò raggiungere i miei obiettivi velocemente. Mi sento in un momento chiave nella mia carriera".